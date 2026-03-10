Повторяющиеся сны: что ночные сюжеты пытаются сообщить человеку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Около 60–70% взрослых хотя бы раз сталкивались с одними и теми же сценариями, отправляясь спать.

Повторяющиеся сны — распространенное явление: по данным исследований сна, до 60–70% взрослых хотя бы раз сталкивались с устойчивыми сценариями, отправляясь спать. Об этом рассказала в беседе с aif.ru психолог Елена Антонова.

Эксперт уточнила, что такие сны обычно связаны с накопленным внутренним напряжением и незавершенными эмоциональными переживаниями.

«Во время фазы быстрого сна мозг активно перерабатывает прошлый эмоциональный опыт. Это подтверждают нейрофизиологические исследования: в этот момент активны зоны, связанные с памятью и эмоциями — миндалина и гиппокамп. Проще говоря, ночью мозг „пересобирает“ переживания дня и прошлого опыта. Если какая-то эмоция остается незавершенной — страх, стыд, злость, тревога, — мозг возвращается к ней снова и снова», — пояснила Антонова.

Она подчеркнула, что повторяющиеся сны являются не предсказанием или мистикой, а отражением внутренних психологических задач.

Чаще всего подобные сны возникают при хроническом стрессе, затяжных жизненных ситуациях или внутренних конфликтах, которые человек избегает решать. Эксперт выделила несколько типовых сюжетов и их эмоциональную составляющую:

Сон о преследовании чаще всего связан с ощущением давления или необходимости избежать проблему;

Сон об опоздании или экзамене отражает тревогу оценки и страх не справиться с задачей;

Сон о падении указывает на потерю контроля или нестабильность ситуации;

Ключевым в интерпретации повторяющегося сна является испытываемая эмоция. Например, тревога или паника во сне об экзамене могут сигнализировать о реальных стрессовых ситуациях, от которых человек избегает действий.

Антонова отметила, что иногда повторяющийся сон возникает как реакция на временный стресс, например, сложный проект, переезд или конфликт. Однако если сценарий сохраняется месяцами или годами, сопровождается сильной тревогой или связан с травматическими событиями прошлого, это может указывать на глубокое психологическое напряжение.

Психолог предложила трехэтапный алгоритм для работы с повторяющимися снами:

Сразу после пробуждения зафиксировать детали сна в записи, не анализируя их; Определить главную эмоцию, испытываемую во сне — страх, стыд, беспомощность; Сопоставить эту эмоцию с ситуациями в реальной жизни, где она возникает.

Часто осознание связи сна с конкретной жизненной ситуацией помогает снять напряжение, и повторяющиеся сюжеты исчезают сами по себе. Антонова подчеркнула, что повторяющиеся сны отражают настоящее, а не будущее. Ночью мозг не пытается напугать человека, а завершает процессы, которые днем остались нерешенными.

«Если человек системно избегает сложных решений, подавляет эмоции и живет по автоматическим реакциям, его психика пытается „достучаться“ ночью. В этом смысле повторяющийся сон — это не проблема сна. Это зеркало образа жизни и способа мышления», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на запоминание сновидений оказывают влияние режим сна, хронический недосып, употребление алкоголя и ряд других факторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.