Ложь и мифы: почему продукты для похудения не работают во сне

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За кажущейся эффективностью скрывается совсем другой механизм.

Продуктов, которые способствуют похудению во сне, не существует. Об этом заявил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в интервью Газета.ру. Он подчеркнул, что снижение массы тела зависит исключительно от общего суточного баланса калорий.

Советы о «волшебных» продуктах на ночь, таких как яйца, кефир, грейпфруты или ананасы, по словам эксперта, являются мифом.

«Яйца действительно хорошо насыщают за счет белка и жиров, а значит, помогают не тянуться вечером к печенью и сладкому. Человек, который заменил привычные бутерброды с колбасой на пару вареных яиц с огурцом, автоматически снизил калорийность ужина. За пару недель вес пошел вниз, и в голове закрепилась мысль, что именно яйца сжигают жир. Плюс за ночь организм теряет воду через дыхание и потоотделение, содержимое кишечника продвигается дальше, и утром весы показывают на 500–700 граммов меньше. Совпало по времени с яйцами, значит, „они помогли“. На деле жир уходит только тогда, когда за сутки вы потратили больше энергии, чем получили с едой», — объяснил Брабечан.

Он добавил, что во второй половине дня многие люди едят больше, чем необходимо, что нарушает калорийный баланс. Эксперт порекомендовал выбирать продукты, которые обеспечивают сытость при минимальной калорийности, прежде всего белок и клетчатку.

Брабечан пояснил, что организм не переходит в «жировой» режим после восьми вечера, а калорийный баланс учитывается за сутки и за длительный период. Основная причина ночных перекусов, по его словам, заключается в том, что люди недоедают в течение дня и компенсируют это вечером. Хлеб, сыр, сладости и снеки способны добавить 500–1000 килокалорий, и это нивелирует суточный дефицит.

В таких случаях рекомендуется отдавать предпочтение белковой пище с овощами: нежирный творог с зеленью, вареные яйца с салатом, рыба или птица, натуральный йогурт с ягодами.

Он отметил, что два яйца содержат примерно 140–160 килокалорий, а добавление хлеба, сыра или майонеза увеличивает калорийность до 300 килокалорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, устройства, активно продвигаемые в социальных сетях как способ снизить вес без физических нагрузок, на самом деле не способствуют похудению. По словам специалиста, такие массажеры оказывают лишь пассивное воздействие на организм и не могут заменить полноценные тренировки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.