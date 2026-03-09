Собянин: правительство Москвы реализовало более 130 проектов с применением ИИ
Собянин рассказал о реализации проектов с применением ИИ в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мэр отметил, что внедрение современных технологий повысят качество жизни граждан.
В Москве удалось реализовать более 130 проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«От контроля благоустройства и управления транспортом до постановки диагнозов пациентам поликлиник», — перечислил градоначальник.
Глава города также подчеркнул, что конкретно в 2025 году использование ИИ позволило реализовать более 20 новых проектов в медицине, транспорте и других сферах. В качестве примера он привел создание беспилотного трамвая и виртуального помощника «Александра».
Ранее мэр рассказал, что в 2025 году транспортный комплекс Москвы одержал рекордное количество побед в российских и международных конкурсах. Глава города заявил, что в 2026 году развитие транспортных проектов будет продолжено. В планах — провести Международный образовательный курс по интеллектуальным транспортным системам для зарубежных партнеров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.