Собянин: Новый переход на севере Москвы свяжет три оживленные магистрали

Он появится на границе районов Дмитровский и Западное Дегунино.

Надземный пешеходный переход появится на границе районов Дмитровский и Западное Дегунино в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, переход будет состоять из шести прямолинейных пролетов. Такая конструкция позволит расположить лестничные сходы в четырех местах и одновременно связать сразу три автомагистрали: Коровинское шоссе, улицы Талдомскую и 800-летия Москвы.

«Готовы монолитные конструкции трех башен, специалисты возводят четвертую. Установлены металлоконструкции пяти из шести пролетов», — рассказал Собянин.

Ранее мэр сообщал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы. Специалисты используют метод надвижки: перемещают конструкции пролетного строения над путями МЦД-2. Этот способ ускоряет процесс возведения и минимизирует влияние строительства на работу железнодорожного транспорта.

