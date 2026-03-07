Иностранец погиб в ходе иранской атаки на Дубай

Фото: Reuters/Amr Alfiky

Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке.

В результате массированной атаки Ирана на Дубай погиб один иностранец. Об этом сообщили местные власти.

По имеющейся информации, погиб водитель автомобиля. Уточняется, что на машину упали части сбитого дрона. Другие подробности об инциденте отсутствуют. Личность погибшего тоже неизвестна.

Ранее в этот день сообщалось, что Иран при помощи беспилотников вновь атаковал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Противовоздушная оборона страны отражала удары. В результате один из сбитых дронов повредил фасад жилого небоскреба 23-Маrinа.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Тегерана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам Ирана.

В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и ряд других высших чиновников республики.

Иран заявил о старте ответной военной операции. Подразделения КСИР начали серию ударов по Израилю, а также объектам американского военного присутствия в регионе. Так в конфликт оказались втянуты другие государства Ближнего Востока, включая ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за неделю американской военной операции в Иране пострадали больше ста человек, среди которых граждане Йемена, Ливана, Пакистана, Судана, Турции, Уганды и Филиппин.

