Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru
Сайт 5-tv.ru рассказывает последние новости о военных действиях на Ближнем Востоке.
В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.
Власти Ирана призывают Европу не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. В противном случае последствия могут быть серьезными.
КСИР заявил об ударе по американской базе в ОАЭ, откуда была атакована школа для девочек. Президент Дональд Трамп потребовал от Ирана капитуляции и пообещал помочь восстановить экономику. В ответ Иран нанес удары по базам США в Персидском заливе и по городам Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион.
Азербайджан объявил об эвакуации посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе. Совет обороны Ирана пригрозил курдам ударами, если они попытаются проникнуть на территорию страны.
Главные новости о войне на Ближнем Востоке на 7 марта — в материале 5-tv.ru.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
00:51
США могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
00:29
Посольство РФ в Шри-Ланке на фоне обострения на Ближнем Востоке не рекомендует россиянам рассматривать эту страну в качестве транзитного пункта.
00:16
Иран атаковал в Ираке объект американской инженерно-логистической компании Kellogg Brown & Root, связанной с армией США, сообщают местные СМИ.
00:15
В Иране подверглись атакам 13 медучреждений, более 20 школ были повреждены, заявил иранский постпред при ООН.
00:12
По меньшей мере 1 332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля, заявил иранский постпред при ООН.
00:11
Системы ПВО Катара за сутки отразили атаки девять иранских беспилотников, сообщило катарское Минобороны.
00:10
Трамп заявил, что американский ВПК начал наращивать темпы производства оружия три месяца назад.
Заявки на строительство новых военных заводов поступают по всей стране, добавил президент США.
00:00
Начало трансляции.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.