Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Фото, видео: Reuters/Marwan Naamani; 5-tv.ru

Сайт 5-tv.ru рассказывает последние новости о военных действиях на Ближнем Востоке.

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Напряженность на Ближнем Востоке растет с каждым часом. Израиль вступил во вторую фазу конфликта, начав удары по подземным бункрам, где хранятся иранские баллистические ракеты. Иран обещает ответить на атаку школы в Минабе, унесшую жизни детей.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой.

Главные новости о войне на Ближнем Востоке на 6 марта — в материале 5-tv.ru.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Начало трансляции.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.