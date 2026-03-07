Трамп заявил об уничтожении 42 иранских кораблей

Фото: Reuters/U.S. Navy

Американский лидер отметил, что некоторые судна были внушительных размеров.

В ходе военной операции против Ирана США уничтожили уже 42 военных корабля исламской республики. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время саммита «Щит Америк» во Флориде.

«Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие», — сказал Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 28 февраля. В результате массированных ударов США и Израиля по иранской территории погибло высшее руководство республики, включая верховного лидера Али Хаменеи и членов его семьи, а также ключевых военачальников.

Тегеран не оставил атаки без ответа, нанеся удары по Израилю и американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и ряде других стран в регионе. Вашингтон заявляет, что намерен продолжать операцию до полного выполнения поставленных задач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иранские беспилотники атаковали военную базу США в Дубае. Летательные аппараты были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

