Беспилотник КСИР атаковал американский танкер в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции назвал судно одним из активов США.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразил американский нефтяной танкер. Об этом сообщило иранское новостное агентство Tasnim.

«Сегодня днем нефтяной танкер под брендом Louise P с флагом Маршалловых островов как один из террористических объектов США посреди Персидского залива был поражен разрушительным дроном», — говорится в публикации агентства.

Ранее в этот же день армия Ирана нанесла удар по нефтяному танкеру PRIMA в Ормузском проливе. Он был поражен ударом беспилотника, когда проигнорировал все предупреждения.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия почти во всех государствах Ближнего Востока.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

