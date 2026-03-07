Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Новое сооружение станет частью дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД).

В столице приступили к сложному этапу возведения пролетного строения путепровода через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Он находится на границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

«Новое сооружение — часть проекта дополнительного участка МСД, сейчас он готов наполовину. Путепровод свяжет Липецкую улицу со скоростным диаметром», — уточнил мэр Москвы.

Работы ведутся непосредственно над железной дорогой. Специалисты используют метод надвижки: перемещают металлоконструкции пролетного строения над путями МЦД-2. Этот способ ускоряет процесс возведения и минимизирует влияние строительства на работу железнодорожного транспорта.

Полностью закончить надвижку пролетного строения планируют этой весной.

После открытия путепровода изменится схема движения городского транспорта по развязке Липецкой и Каспийской улиц. В итоге жители Бирюлева Восточного смогут быстрее добираться до станции метро «Царицыно».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.