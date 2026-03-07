Иран поразил танкер в Ормузском проливе

Фото: www.globallookpress.com/ Ahmad Halabisaz

Судно проигнорировало предупреждения и было уничтожено ударом БПЛА.

Армия Ирана нанесла удар по очередному нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

В релизе заявили, что танкер под названием PRIMA был поражен ударом беспилотника, когда проигнорировал все предупреждения.

Ранее власти Ирана объяснили, что не закрыли Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но корабли, связанные с Израилем или США, не могут пройти по нему.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

