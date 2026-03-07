Израиль начал новую серию ударов по Ирану

Фото: ATEF SAFADI/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВВС еврейского государства бьют по Тегерану и Исфахану.

Армия Израиля начала новую масштабную серию ударов по объектам в Тегеране и Исфахане. Об этом официально заявили в вооруженных силах еврейского государства.

Это уже 15-я волна боевых вылетов израильской авиации для ударов по столице исламской республики с начала военной операции 28 февраля.

Ранее как минимум восемь человек погибли от удара сил Вашингтона и Тель-Авива по провинции Исфахан.

Атака США и Израиля на Иран



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.