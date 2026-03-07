Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Мера безопасности принята для защиты пассажиров на фоне атаки БПЛА Ирана.
Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу с целью обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.
Ранее СМИ сообщали, что беспилотный летательный аппарат Ирана атаковал военную базу США в Дубае. БПЛА сбили, падение его обломков привело к последствиям на земле, которые затем были успешно локализованы.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
