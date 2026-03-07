БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае

Фото: © РИА Новости

Информации о пострадавших не поступало.

Беспилотный летательный аппарат Ирана атаковал военную базу США в Дубае. Об этом сообщает издание Naya.

Сообщение об атаке официально подтвердила пресс-служба правительства Дубая в соцсети X. БПЛА оперативно ликвидировали, однако падение его обломков вызвало «незначительный инцидент» — какой именно, не уточняется. Последствия на земле были успешно локализованы, пострадавших нет.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

