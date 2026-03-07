США поставит Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму более чем $150 миллионов

Фото: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Chase Sullivan

В сделку также войдут инженерная поддержка и логистические и технические услуги со стороны американского правительства и подрядчиков.

Соединенные Штаты одобрили продажу Израилю 12 тысяч авиабомб общего назначения LU-110A/B на сумму более чем 150 миллионов долларов. Об этом сообщили в Госдепартамент США.

«Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи по линии иностранных военных продаж правительству Израиля боеприпасов и сопутствующего оборудования», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Уточняется, что в эту сумму включены траты на транспортировку и услуги технического характера.

До этого сообщалось, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке США одобрил продажу вооружения еще и Саудовской Аравии. Закупки государства в основном нацелены на укрепление своей обороны. Так, Америка поставит королевству 730 ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Атака США и Израиля на Иран

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, которая проводится совместно с Израилем. В ответ на американо-израильские удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в том числе по объектам Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмират. При этом страны Персидского залива заявили о готовности защищать себя в случае необходимости.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

