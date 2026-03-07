Иран уничтожил системы ЗРК Patriot на базе США в ОАЭ

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO

До этого Тегеран выпустил ракеты по американским военным объектам в Иордании и Кувейте.

В ответ на агрессию Вашингтона и Тель-Авива Тегеран вновь нанес удар по американской базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 7 марта сообщили в Корпусе стражей Исламской Революции (КСИР).

Уточняется, что в результате этого удара Тегерану удалось уничтожить системы зенитного ракетного комплекса Patriot, а также ангары для беспилотников, самолеты и радар. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным КСИР, именно эта американская база принимала участие в нанесении удара по школе для девочек в иранском Минабе. Американская сторона пока никак не прокомментировала эту информацию.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, большинство из которых — дети.

В ответ на американо-израильскую агрессию Иран заявил о старте военной операции. В рамках нее подразделения КСИР нанесли удары по территории Иерусалима а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона, включая Катар, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе военной операции против Ирана погибли трое американских солдат. Однако он был готов к такому исходу. Кроме того, Трамп заявил, что ожидает еще потерь.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

