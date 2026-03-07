«Жизнь продолжается»: Бусев о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана

Алексей Бусев рассказал о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тегеран продолжает наносить удары по американским базам в Эмиратах.

Военная операция США и Израиля против Ирана, которая длится уже неделю, не сильно повлияла на повседневную жизнь в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 5-tv.ru рассказал вице-президент российско-арабского делового совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации Алексей Бусев.

«Работа вся продолжается, на повседневную жизнь это не повлияло. И государственные структуры у нас работают в таком же рабочем режиме, и компании частные, то есть жизнь продолжается», — сказал Бусев.

При этом он отметил, что из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем немного пострадала не только пассажирская, но транспортная логистика. Однако существенного вреда боевые действия в регионе, как утверждает Бусев, не принесли, так как есть другие каналы связи.

«То есть каких-то таких критических ситуаций мы не наблюдаем», — заключил Бусев.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате чего было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иранская сторона заявила о старте ответной военной операции. Подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по американским базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие государства, среди которых — ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.