В США назвали ожидаемую дату завершения военной операции в Иране

Фото: Reuters/Stringer

Американские военные продолжают наносить удары по территории исламской республики.

Соединенные Штаты планируют завершить военную операцию в Иране в течение последующих четырех-шести недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе общения с журналистами.

Она уточнила, что этого времени хватит, чтобы американские военнослужащие достигли всех поставленных целей.

«Я не буду опережать президента США Дональда Трампа, озвучивая какие-либо сроки. Но могу сказать, что президент Трамп уже обозначил: достижение целей операции <…>, как ожидается, потребует примерно четырех-шести недель», — сказала Ливитт.

Также пресс-секретарь Белого дома рассказала прессе об «успехах» США. По словам Ливитт, за шесть дней активных боевых действий американские военные проделали большую работу. По ее данным, за это время было уничтожено более 30 иранских кораблей. Кроме того, как утверждает Ливитт, исламская республика сильно ослабла — на 90% сократилось количество ответных баллистических ракетных ударов со стороны Тегерана.

При этом Ливитт отметила: Тегеран окажется в полной капитуляции лишь тогда, когда это решит сам Трамп.

Атака США и Израиля на Иран

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, которая проводится совместно с Израилем. В ответ на американо-израильские удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В результате эскалации конфликта погибли сотни мирных жителей Ирана, многие из которых — дети. Также потери понесли США. Сообщалось как минимум о трех погибших американских солдатах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп отказался идти на сделку с Ираном. Он призвал руководство Ирана сложить оружие. Одна из целей военной операции США и Израиля — полная смена руководства Тегерана.

