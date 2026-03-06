Азербайджан обвинил Иран в подготовке терактов в стране

Фото: www.globallookpress.com/ HOCH ZWEI

Среди целей возможных атак назвали нефтепровод в Баку.

В Азербайджане предотвратили подготовку Корпусом стражей исламской революции (КСИР) терактов и сбора разведывательной информации. Об этом сообщил канал Az tv со ссылкой на службу госбезопасности закавказской республики.

«В результате комплексных контрразведывательных мер Служба государственной безопасности предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации, запланированные в Азербайджане спецслужбой Исламской Республики Иран», — заявили силовики.

В спецслужбах уточнили, что объектами атак должны были стать посольство Израиля, синагога, один их лидеров общины горских евреев, а также нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, через который идут поставки азербайджанского сырья в еврейское государство.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы Аракчи заявил о стремлении к добрососедству с Азербайджаном после инцидента с падением иранских дронов в аэропорту Нахичевани.

Из-за падения иранских беспилотников пострадали четыре человека, получили повреждение гражданские объекты. Один из безпилотников попал в здание терминала аэропорта Нахичевани. Из-за чего строение получило повреждения. Еще один БПЛА упал недалеко от здания школы в селе Шакарабад. И взрослых, и детей экстренно эвакуировали.

