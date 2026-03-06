«Еще несколько недель»: Рубио назвал сроки военной операции против Ирана

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

Госсекретарь США объявил о планах во время телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских стран.

Военная операция против Ирана продлится еще как минимум несколько недель. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщил портал Axios.

«Госсекретарь Рубио сообщил министрам иностранных дел арабских стран в ходе серии телефонных звонков в четверг, что война, как ожидается, продлится еще несколько недель», — рассказал портал со ссылкой на источники, знакомые с содержанием звонков.

Хроника эскалации

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся утром 28 февраля. США и Израиль начали массированную атаку на иранскую территорию. Удары пришлись как по военным центрам, так и по гражданским объектам. В результате обстрелов погибли сотни мирных жителей, а также было полностью ликвидировано высшее руководство Ирана, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Иран не оставил атаку без ответа, нанеся массированные удары по территории Израиля и американским военным базам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп не планирует заключать сделку с Ираном. Единственно возможным вариантом он видит безусловную капитуляцию Ирана. После этого американский лидер будет работать над возвращением республики к стабильности.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

