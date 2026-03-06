Война Израиля и США против Ирана: главные события дня

Фото, видео: Reuters; Telegram/ צה״ל - הערוץ הרשמי/ idf_telegram; 5-tv.ru

Израиль начал вторую фазу конфликта с Ираном и ударил по подземным бункерам с ракетами. В Тегеране ответили атаками по Израилю и базам США. Эскалация продолжается.

Начавшийся в конце февраля конфликт США и Израиля с Ираном продолжается уже неделю. Напряженность на Ближнем Востоке растет с каждым часом. Израиль вступил во вторую фазу конфликта, начав удары по подземным бункрам, где хранятся иранские баллистические ракеты. Иран пообещал ответить на атаку школы в Минабе, унесшую жизни детей.

Израильские военные заявили, что уничтожили подземный бункер Али Хаменеи в Тегеране. Комплекс располагался под несколькими улицами и вмещал даже залы заседаний, следует из графики, распространенной ЦАХАЛ. Аятолла должен был там укрыться, но не успел добраться до него.

В налете участвовали 50 истребителей, на объект сбросили более сотни боеприпасов.

«Это был секретный бункер, из которого Хаменеи должен был руководить войной против Израиля», — заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.

Кроме того, израильская авиация нанесла удар по кварталу напротив посольства Ирана в Бейруте. В общей сложности с начала ударов Израиля по Ливану в арабской республике погибли 217 человек.

Иран продолжил удары по Израилю и американским военным объектам. Атаковали две авиабазы США — в «Аль-Дафра» ОАЭ и «Али Ас-Салям» в Кувейте, на одной из них уничтожены ангары, на другой повреждены взлетно-посадочные полосы.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции атаковал объекты израильской армии в Тель-Авиве, Хайфе и аэропорт Бен-Гурион. Как заявили в КСИР, атака стала ответом на удар США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе 28 февраля, в результате которого погибли больше 160 человек, почти все — дети. Для ударов Иран применил ракеты Kheibar, Khorramshahr-4 и Fattah.

В Ормузском проливе ситуация остается стабильной. КСИР отмечал, что Ормузский пролив контролируется полностью Тегераном и проход по нему судов, связанных с Израилем или США, запрещен. Через эту водную артерию проходит 20% нефти, поступающей га мировой рынок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $91 за баррель впервые с 15 апреля 2024 года.

В это же время французский авианосец «Шарль де Голль» вошел в Средиземное море, направляясь к берегам Ближнего Востока. Уже несколько европейских кораблей развернули в Восточном Средиземноморье из-за атак Ирана по Кипру, где находятся две британские военные базы — Акротири и Декелия. Французские и греческие военные корабли действуют вблизи острова, немецкий фрегат FGS Nordrhein-Westfalen находится у берегов Ливана.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

