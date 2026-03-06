США признались в ударе по району в Иране, где находилась школа для девочек

Фото: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

В результате атаки на учебное заведение в Минабе погибли 168 учениц, еще порядка 100 человек получили ранения.

США нанесли удар по району в Иране, где была разрушена школа для девочек. Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве, об этом заявили в администрации американского лидера Дональда Трампа.

Представители Белого дома не стали утверждать, что именно они атаковали учебное заведение, но подчеркнули, что это были точно не израильские военные.

Удар по школе для девочек в Минабе нанесли 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки тяжелая бетонная крыша рухнула прямо на детей во время уроков. Погибли 168 учениц в возрасте от 7 до 12 лет. Еще как минимум 95 человек получили ранения разной степени тяжести.

Во вторник, 3 марта, в Минабе прошли массовые похороны, на которые пришли тысячи людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще две школы в Иране подверглись обстрелу. Ракеты были предположительно американского и израильского происхождения.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

