Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru

В Штатах тем временем звучат призывы к наземной операции в Иране.

О том, что прямо сейчас происходит на Ближнем Востоке. Стороны конфликта обмениваются мощными ударами. В ЦАХАЛ заявляют, что начали новую масштабную волну обстрелов Тегерана и Исфахана. 50 израильских истребителей ударили по бункеру убитого верховного лидера исламской республики Хаменеи в центре Тегерана. Иранская армия в ответ атаковала тяжелыми баллистическими ракетами, как минимум одна из них поразила нефтяной танкер под флагом США. Хроника противостояния — у корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Кадры авиационной атаки на Тегеран, которые сейчас распространяет армия обороны Израиля. Мощные удары истребителей наносятся по подземному бункеру аятоллы Али Хаменеи. Это настоящий город в городе с разветвленными улицами и многочисленными помещениями. После смерти духовного лидера, как уверяют в ЦАХАЛ, объектом пользовались высокопоставленные чиновники Ирана.

Взрывы в Иране только нарастают. Это кадры из города Мехабад. Люди вручную разбирают завалы, пытаясь достать выживших. Здание местного отделения Красного Полумесяца атаковано беспилотниками.

Еще один эпицентр взрыва — жилой квартал в Ширазе. Местное телевидение показывает последствия в Тегеране, но во время эфира приходится прятаться в укрытии. Взрыв прогремел неподалеку.

Тегеран в отместку продолжает наносить удары по странам Ближнего Востока. Побережье Абу-Даби. С балконов небоскребов туристы наблюдают за атакой беспилотников. На земле с утра — сирена. Мобильные операторы рассылают экстренные сообщения за сообщением. Некоторые пассажирские лайнеры теперь сопровождают истребители.

«Аэропорты в Эмиратах работают в ограниченном режиме, во время угрозы ракетных ударов работа гавани приостанавливается. Людей просят перейти в безопасные зоны», — рассказал корреспондент.

В Кувейте полыхает американская база Али-эс-Салем. В Бахрейне под огнем сейчас нефтехранилища — вот кадры попадания ракеты по местному НПЗ: мгновенно мощный хлопок и столб дыма. Дрон влетел и в отель в столице Манаме, где якобы проживали американские военные.

В Тель-Авиве небо изрезано следами от ракет. Корпус стражей исламской революции объявил уже 22-ю волну ударов по Израилю.

Иран готовится отражать новые атаки со стороны Израиля и США. В США звучат призывы о наземной операции и захвате острова Харк, который является главным нефтяным терминалом Ирана.

Эскалация на Ближнем Востоке только набирает обороты.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

