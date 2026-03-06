Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром

Фото: © Getty Images/Chip Somodevilla / Staff

Осознание новой реальности дается тяжело.

Власти США не способны принять тот факт, что американцы больше не управляют всем миром и должны считаться с другими странами. Об этом на YouTube-канале заявил журналист Такер Карлсон.

По словам Карлсона, в Вашингтоне практически никто не может осознать очевидную реальность: эпоха безраздельного доминирования США закончилась.

Он признал, что многие американцы, включая его самого, предпочли бы жить в однополярном мире, где Вашингтон диктует свои условия. Однако, по его словам, люди не могут выбирать реальность, в которой они существуют.

«Не так весело сталкиваться с ограничениями, быть вынужденными договариваться с другой страной, прежде чем принять решение. Никто не хочет этого, никто не хочет, чтобы ему бросали вызов», — убежден журналист.

В качестве примера державы, с которой американскому правительству теперь необходимо считаться, Карлсон привел Китай.

Он подчеркнул, что США не обязательно конфликтовать с государствами, которые как минимум не уступают им по мощи. По словам Карлсона, в таком случае Штаты предпочитают просто конкурировать.

Заявление Карлсона прозвучало на фоне растущей напряженности между США и Китаем, а также обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Многие эксперты отмечают, что военные действия в Иране могут иметь серьезные последствия для глобальной расстановки сил и дальнейшего ослабления влияния Вашингтона в мире.

