Число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек

Российских граждан среди них нет.

Количество пострадавших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана возросло до 112 человек. Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ в социальной сети X.

По информации ведомства, это граждане ОАЭ, а также Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Египта, Индии, Ирана, Коморских островов, Йемена, Ливана, Пакистана, Судана, Турции, Уганды, Филиппин, Шри-Ланки, Эритреи и Эфиопии.

Ранее, 4 марта, Минобороны ОАЭ сообщало о 78 пострадавших.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам, в результате чего погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Иран в ответ нанес удары по Израилю и по американским базам в регионе — в конфликт оказались втянуты Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак и другие ближневосточные страны.

Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что США будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как средства противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Дубаем и Абу-Даби отразили атаку ракет и беспилотников со стороны Ирана.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

