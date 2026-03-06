Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран в случае затяжной войны

Фото: © Getty Images/Matej Divizna / Contributor

Американский лидер считает, что основные цели военной операции можно достичь в течение четырех-пяти недель.

Президент США Дональд Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран, если цели военной операции не удастся достичь в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

Американский лидер считает, что основные задачи военной кампании можно выполнить в течение четырех-пяти недель. Однако он подчеркнул, что не устанавливает жестких временных рамок. По его словам, операция будет продолжаться до тех пор, пока не достигнут поставленных целей.

«У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца», — заявил Трамп.

Военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану. Они атаковали военные и гражданские объекты исламской республики. В результате погибли сотни жителей, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Иран не стал медлить с ответом и ударил по израильским территориям и американским военным базам.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль нанесли удары по детской площадке и станции скорой помощи на юге Ирана. В результате атаки погибли около 20 человек.

