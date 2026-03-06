Число погибших от ударов Израиля по Ливану увеличилось до 123

Число погибших при ударах Израиля по Ливану возросло до 123 человек

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте бомбардировок продолжаются спасательные работы.

Как минимум 123 человека погибли в результате операции Израиля против группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, заявление ведомства приводит телеканал Al Jazeera.

«С утра прошедшего понедельника (2 марта. — Прим. Ред.) число погибших в Ливане возросло до 123 человек, 683 получили ранения», — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти числа могут еще увеличиться в скором времени, так как на месте бомбардировок проводятся спасательные работы. По данным ливанского МВД, из-за боевых действий из южных районов страны уехали более 100 тысяч человек.

Израиль объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла» 2 марта. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что «Хезболла» выступила на стороне Ирана в конфликте и нанесла ракетный удар по израильской территории.

Уже на следующий день ЦАХАЛ вошел на юг Ливана. Как сказал министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, данные действия были

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран в ответ также заявил о старте военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по американским объектам в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Италии призвали ввести санкции против США и помочь Ирану.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.