Трамп: Карлсон «сбился с пути» и уже не является частью движения MAGA

Американский журналист осудил военную операцию в Иране.

Президент США Дональд Трамп подверг критике американского журналиста Такера Карлсона из-за его позиции по военной операции против Ирана и исключил его из движения «Make America Great Again» (MAGA). Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканал ABC, пишут РИА Новости.

По его словам, заявления Карлсона не совпадают с принципами организации. Глава государства также отметил, что журналист сбился с пути.

«Такер потерял ориентиры. Я знал это уже давно, он не с нами, он не MAGA. Суть MAGA в том, чтобы спасти страну и снова сделать ее великой. Это политика «Америка прежде всего», а Такер не соответствует ни одному из этих критериев», - сказал Трамп.

Карлсон высказал свое недовольство из-за военной операции США. Он назвал действия в отношении Ирана «отвратительным и злым деянием». Кроме того, телеведущий осудил и другие действия американского лидера.

Атака США и Израиля на Иран

Конфликт обострился утром 28 февраля, когда США и Израиль совершили авиаудары по территории Ирана, в результате которых погиб духовный лидер республики аятолла Али Хаменеи и представители высшего военного руководства страны. Тегеран ответил на действия Вашингтона и Тель-Авива ракетными атаками на американские военные базы в странах Ближнего Востока и израильские города.

События в регионе уже привели к закрытию Ормузского пролива для судов, авиаколлапсу и прекращению работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Стороны заявляют о бессмысленности переговорного процесса в настоящее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный украл у Такера Карлсона 378 тысяч банок снюса.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

