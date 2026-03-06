КСИР: Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они направлены на центр Тель-Авива.

Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю. Об этом сообщает пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), их заявление передает агентство ISNA.

Новые атаки направлены на центр Тель-Авива.

«Двадцать первая волна операции „Правдивое обещание — 4“ началась с запуска ракет Kheibar и беспилотников по целям в самом центре Тель-Авива», — сказано в сообщении.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что США настроены на боевые действия, а не переговоры с Ираном. Американо-израильская операция идет с опережением «графика», заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с футболистами в Белом доме.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.