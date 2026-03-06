Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС на Мероне на севере Израиля
Атаки Исламской Республики по американским позициям станут масштабнее.
Иран атаковал беспилотными летательными аппаратами авиабазу Рамат-Давид и радиолокационную станцию на базе Мерон на севере Израиля. Об этом сообщил штаб войск противовоздушной обороны Исламской Республики, его цитирует агентство Tasnim.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
