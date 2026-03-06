«Подорвали собственные санкции»: Алексей Пушков о парадоксальной политике США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Индия увеличивает закупки российской нефти.

Соединенные Штаты своими действиями подорвали собственные антироссийские санкции в нефтяной сфере. Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.

Он уточнил, что Индия вновь увеличивает закупки российской нефти. Это происходит на фоне не прекращающегося вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном.

«Неприятный сюрприз для Вашингтона. Но именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — написал в Telegram-канале Пушков.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент разрешил закупать Индии нефть у России. Он отметил, что эта 30-дневная мера не принесет существенной выгоды РФ. Белый дом был вынужден принять такое решение, чтобы снизить напряженность на мировом нефтяном рынке.

Атака США и Израиля на Иран

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, которая проводится совместно с Израилем. В ответ на американо-израильские удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на танкере у берегов Кувейта произошел взрыв. После чего началась утечка нефти и судно стало набирать воду. Обстоятельства произошедшего и причины взрыва уточняются.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.