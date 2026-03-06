Американский истребитель сбили над Ираком
В городе Басра был сбит истребитель ВВС США
США эту информацию не подтверждает.
Военнослужащие Ирана сбили американский истребитель в небе над городом Басра в Ираке. Об этом сообщила IRIB.
По данным гостелерадиокомпании, системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана якобы сбили F-15. Однако американская сторона всячески опровергает эту информацию.
«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой был сбит американский истребитель. Они безосновательны и не соответствуют действительности», — говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
До этого в социальных сетях распространилось видео якобы с катапультированным пилотом того самого истребителя.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Кроме того, в рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иранская сторона заявила о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп настроен на продолжение боевых действий, а не на переговоры с Ираном. Об этом глава Белого дома сказал сам на встречи с футболистами. Также американский лидер сообщил спортсменам об «успехах» военнослужащих в исламской республике.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
