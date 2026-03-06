Фото, видео: 5-tv.ru

Штаты наносят по 900 ударов в сутки с помощью искусственного интеллекта.

Тегеран сообщил, что начал применять передовые дроны, способные развивать рекордные скорости. А Вашингтон делает ставку на искусственный интеллект.

Нейросети анализируют огромные массивы данных при выборе цели. Москва на этом фоне требует ввести международное регулирование низкоорбитальных спутниковых систем, таких как Starlink. Эксперты отмечают: конфликт превращается в полигон для испытаний военных нейротехнологий. Их изучил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Штаты с помощью ИИ наносят по 900 ударов в сутки. Нейросети выбирают жертв. Ранжируют их по важности. Так было с Хаменеи. Теперь — с баллистическими пусковыми установками.

«У нас есть множество автономных систем, дронов, оснащенных элементами искусственного интеллекта, но о новинках я не могу говорить», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Известно: во время иранской кампании искусственный интеллект обрабатывает петабайты информации в сутки. Для сравнения: это недельный объем видеозаписей со всех камер наблюдения в Москве. Но сейчас все больше фактов: ИИ намеренно кровожаден.

«Модели все лучше понимают, как их испытывают. И во время испытаний они часто имитируют хорошее поведение. Это звучит безумно, но это так и есть», — рассказал глава дата-консалтинговой компании Джеффри Лэдиш.

На Западе все чаще звучит мнение: именно нейросеть указала на школу для девочек в иранском Минабе как на цель. Погибли 170 школьниц.

«Это абсолютно незаконная цель. Мы пытаемся понять, как это вообще стало целью такого рода операций», — заявил журналист Нило Табризи.

Но обратного пути нет. Искусственный интеллект устанавливают прямо на оружие. Например, оснастили беспилотники.

«Впервые в истории оперативная группа „Скорпион“ запустила бесчисленное количество односторонних ударных дронов, достигнув массовой эффективности», — сообщил глава центрального командования ВС США Брэд Купер.

Причем сами дроны — копии иранских «Шахедов». Стоимость — от 20 тысяч долларов. Для сравнения: Tomahawk обходится в миллион минимум.

«Система связана с ИИ, она как раз планирует вылет самолетов, какого типа боеприпасы нужны», — пояснил военный эксперт, военный историк Юрий Кнутов.

Не зря Трамп собрал представителей Биг-теха и военпрома на общее совещание. Google, OpenAI, Lockheed Martin. По косвенным высказываниям можно понять: Белый дом требует резко увеличить темпы анализа разведданных. Понадобятся мегаватты электричества, за которое хайтек заплатит сам.

«Крупные технологические компании берут на себя обязательство полностью покрывать расходы на дополнительную выработку электроэнергии, необходимой для работы центров обработки данных для ИИ», — заявил президент США Дональд Трамп.

Для Биг-теха это как новый налог: во время войны все должны работать на военку. Об этом прямо говорит гендиректор Palantir — компании, которая поставила искусственный интеллект на службу Пентагона. Алекс Карп убеждает коллег из Кремниевой долины: не получится и деньги грести лопатой, как прежде, и не замараться.

«Если кто-то в Кремниевой долине верит, что можно игнорировать интересы армии, вы умственно отсталые», — заявил генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Алекс Карп.

Вряд ли совпадение: Иран как раз бьет по западным хранилищам информации и интернет-узлам. Вот так теперь выглядят дата-центры Amazon в Дубае и Бахрейне. Интернет в монархиях Персидского залива упал. Причем Иран использует все чаще новые ракеты. Например — гиперзвук. «Фаттах-2» с планирующим блоком. До этого гиперзвуковую баллистику использовала только Россия.

Утверждается, что на этих кадрах «Фаттах-2» проходит через израильский «Железный купол» и наносит удар по Тель-Авиву. Американцы тоже тестируют ракетные новинки, в том числе обновленные системы THAAD и Patriot. Но вот незадача:

«В общей сложности у США 4620 произведенных ракет. США могут исчерпать запасы ракет Patriot, если они будут и дальше использоваться для перехвата баллистических ракет, уже к следующему понедельнику», — предупреждает бывший военный аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Все больше признаков: Пентагон не рассчитывал на затяжную войну. А для победы одного искусственного интеллекта явно недостаточно.

