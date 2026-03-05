Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост лидера Ирана

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский президент не примет любого руководителя исламской республики, который продолжит политику покойного Али Хаменеи.

Кандидатура сына погибшего в результате удара США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба не уместна для Белого дома. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран», — подчеркнул американский лидер.

Трамп выразил нежелание признавать Моджтабу Хаменеи верховным лидером Исламской Республики Иран из-за опасений, что тот продолжит политику отца. По словам американского лидера, это вынудит Вашингтон возобновить противостояние с Тегераном через пять лет.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР начал серию массированных ударов по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и других государствах.

По мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносят удары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Иране заявили о завершающей стадии выбора нового верховного лидера. Кандидаты уже определены, а временное руководство осуществляет совет из трех человек: президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и член Совета стражей конституции.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.