Не Иран? Кто мог ударить дронами по аэропорту Нахичевани

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Исламская республика отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана.

Ближневосточный конфликт продолжает расширяться. Сегодня он добрался до Закавказья. В Азербайджане заявили, что на территории страны упали иранские дроны. На срочно созванном совете безопасности прилет беспилотников назвали, цитата, терактом. Иран в свою очередь отвергает все обвинения. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин все покажет.

Удар иранским беспилотником Arash-2 по территории аэропорта Азербайджана и последствия атаки изнутри. Зона досмотра усеяна осколками стекол. Второй дрон упал неподалеку. Пострадали четверо. В последний момент обстановку разрядил иранский генштаб.

«Исламская республика, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана», — говорится в заявлении.

Иранцы называют удар по аэропорту Нахичевани операцией под чужим флагом и кивают на израильтян. Мол, они хотят втянуть в войну Баку и испортить их отношения с Тегераном.

США, не уступающие в деле плетения интриг, толкают на амбразуру ближневосточного конфликта курдов. Их задача — войти в Иран и свергнуть режим. Обещают воздушную поддержку и ставят в положение, при котором нельзя отказаться.

«Американская просьба к иракским курдам — открыть путь и не препятствовать иранским курдским группам, мобилизующимся в Ираке, и обеспечить логистическую поддержку», — цитируют представителя Патриотического союза Курдистана.

А это попадание израильской ракеты по ядерному объекту в Исфахане. Иранские ПВО проворонили атаку, снаряд попал в один из ангаров. В самой иранской столице догорает здание штаб-квартиры разведки и десятки объектов производства и хранения боеприпасов. Уничтожено здание вещательного агентства. С начала суток — это самая мощная волна обстрелов Тегерана за шесть дней войны.

А это запуск ракеты Ирана, который атаковал американские объекты по всему Ближнему Востоку. Так же пробит знаменитый «Железный купол» в Израиле. Ракета упала рядом со зданием Минобороны, уничтожен офис израильской разведки, а также аэродром Неватим с двумя десятками самолетов F-35. Интенсивность конфликта нарастает с новой силой.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.