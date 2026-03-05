Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 1,2 тысячи человек

SNN: число погибших при ударах США и Израиля в Иране выросло до 1230 человек

Фото: Reuters/Ahmad Al Kerdi

Всего от ударов Израиля и США пострадали 174 города в Иране.

Количество погибших в результате ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран превысило 1,2 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал SNN со ссылкой на фонд по делам мучеников и ветеранов страны.

«Число погибших достигло 1230 человек», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР начал серию массированных ударов по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и других государствах.

По мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносят удары.

Также ранее сообщалось, что от ударов Израиля и США пострадали 174 города в Иране. По информации иранского общества Красного Полумесяца, из-за этих атак повреждения получили 14 медицинских центра.

