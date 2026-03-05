НАТО не считает выпущенную по Турции ракету из Ирана нападением на весь альянс
Организация Североатлантического договора не будет применять Пятую статью своего устава.
НАТО не будет применять Пятую статью своего устава в связи с инцидентом с ракетой из Ирана, выпущенной в направлении Турции, заявил Reuters генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
«Я думаю, Пятая статья здесь неприменима <…> Речи о применении Пятой статьи не идет», — сказал глава организации.
Пятая статья договора закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому агрессия в отношении одного или нескольких членов НАТО считается нападением на всех.
Ранее министерство обороны Турции сообщило об уничтожении баллистической ракеты, запущенной из Исламской Республики Иран. В оборонном ведомстве заявили, что средство поражения перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО — оно упало в районе Дертиол в провинции Хатай.
В ответ генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что не запускал ракеты по территории Турции.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и других странах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
