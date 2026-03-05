НАТО не считает выпущенную по Турции ракету из Ирана нападением на весь альянс

Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организация Североатлантического договора не будет применять Пятую статью своего устава.

НАТО не будет применять Пятую статью своего устава в связи с инцидентом с ракетой из Ирана, выпущенной в направлении Турции, заявил Reuters генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Я думаю, Пятая статья здесь неприменима <…> Речи о применении Пятой статьи не идет», — сказал глава организации.

Пятая статья договора закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому агрессия в отношении одного или нескольких членов НАТО считается нападением на всех.

Ранее министерство обороны Турции сообщило об уничтожении баллистической ракеты, запущенной из Исламской Республики Иран. В оборонном ведомстве заявили, что средство поражения перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО — оно упало в районе Дертиол в провинции Хатай.

В ответ генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что не запускал ракеты по территории Турции.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и других странах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.