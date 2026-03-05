Последствия падения иранских БПЛА в Нахичевани показали на видео

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Минобороны Азербайджана осудило удары по гражданским объектам на своей территории.

Из-за падения иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Азербайджана пострадали четыре человека и получили повреждение гражданские объекты. Подробности произошедшего, в материале 5-tv.ru.

Инцидент с БПЛА в Азербайджане

Дроны, запущенные с территории Ирана, 5 марта упали в Нахичеванской Автономной Республике. Один из безбилетников попал в здание терминала аэропорта Нахичевани. Из-за чего строение получило повреждения.

Еще один БПЛА упал недалеко от здания школы в селе Шакарабад. И взрослых, и детей экстренно эвакуировали из учреждения. В целях безопасность власти региона решили временно отменить уроки в двух школах.

После произошедшего четыре человека обратились за медицинской помощью.

Реакция Азербайджана

Власти страны осудили действия Ирана. Заявив, что произошедшее нарушает нормы международного права. МИД Азербайджана подчеркнул, что такие инциденты нагнетают напряженность в регионе. Кроме того, посла Ирана Моджтабу Демирчилу вызвали в ведомство. Там ему вручили ноту протеста.

«Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, дать объяснения по этому поводу и принять необходимые безотлагательные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем», — заявили в министерстве.

Минобороны Азербайджана всю ответственность за произошедшее в Нахичевани возложили на иранскую сторону. Представители ведомства осудили удары по гражданским объектам.

Более того, в министерстве заявили о подготовке ответных мер, чтобы защитить суверенитет страны и жизни граждан.

Также произошедшее в телефонном разговоре обсудили глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Узбекистана Бахтиер Саидов. Байрамов указал на дестабилизирующий характер данной атаки.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется. А также, что у США достаточно ресурсов, чтобы вести «войны бесконечно». Также он отметил, что операция проходит быстрее, чем планировалось, и в Вашингтоне рассматривался сценарий, при котором руководство Ирана могло быть уничтожено в течение двух-трех недель.

МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносятся удары. Поэтому сотни кораблей, в том числе и груженные нефтью, застряли в одном месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шесть человек получили ранения от упавших обломков беспилотного летательного аппарата, перехваченного в небе над столицей Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби. Среди пострадавших есть граждане Пакистана и Непала.

