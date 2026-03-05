Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуировали 249 россиян

APA: через Азербайджан из Ирана эвакуировали 249 человек

Фото: Reuters/Naseer Ahmed

Еще сотни граждан РФ зарегистрировались для выезда.

С начала военной операции США и Израиля на территории Ирана 249 граждан России смогли покинуть страну через сухопутную границу с Азербайджаном. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

По данным издания, с 28 февраля по 4 марта (по состоянию на 18:00 по местному времени) через границу между двумя государствами в Азербайджан прибыли в общей сложности 1 249 человек. Среди них 256 граждан Азербайджана, остальные — иностранцы, включая россиян.

Часть эвакуированных уже доставили на родину. В ночь накануне самолет Ил-76 МЧС России вывез из Азербайджана 117 российских граждан, которые ранее пересекли иранско-азербайджанскую границу по суше. Кроме того, в понедельник из Баку в Москву отправили первую группу эвакуированных россиян — 32 человека.

По информации агентства, на данный момент более 500 граждан России зарегистрировались для выезда из Ирана через территорию Азербайджана. Эвакуация продолжается.

Эскалация на Ближнем Востоке

Военное противостояние вокруг Ирана резко обострилось после того, как США совместно с Израилем объявили о начале масштабной операции против исламской республики.

Тегеран сообщил о гибели ряда представителей высшего руководства. Среди них верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. Официальное подтверждение смерти Хаменеи прозвучало утром 1 марта, после чего в стране объявили 40-дневный траур.

Ответом Ирана стала операция КСИР под названием «Правдивое обещание». В рамках этих действий удары были нанесены по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по территории Израиля.

Иранские военные заявили, что впервые задействовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах». По их утверждениям, такие боеприпасы способны разгоняться до скорости около 15 Махов и предназначены для преодоления современных систем противоракетной обороны.

В Пентагоне, в свою очередь, сообщили, что с начала операции американские силы поразили уже более тысячи целей на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что военная кампания развивается быстрее запланированных сроков. В Вашингтоне также рассматривался вариант, при котором руководство Ирана могло быть ликвидировано в течение двух–трех недель после начала операции.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

