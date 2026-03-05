Аэропорт Геленджика открыл выделенные парковки для многодетных семей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также в воздушной гавани планируют приобрести детские коляски, чтобы пассажирам с маленькими детьми было легче передвигаться по терминалу.

Аэропорт Геленджик первым в РФ выделил отдельные бесплатные парковочные места для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«В аэропорту Геленджик с особым вниманием относятся к маленьким пассажирам и их родителям, и мы стараемся сделать их пребывание в терминале максимально комфортным», — говорит исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин.

Парковочные места расположены напротив терминала, рядом с пешеходными переходами на третьей линии проезда. Воспользоваться ими могут семьи с тремя и более детьми. Для этой категории пассажиров парковка предоставляется бесплатно.

По словам Дяйкина, такое расположение стоянки значительно облегчает передвижение по территории аэропорта, поскольку многодетные семьи обычно путешествуют с большим количеством багажа. Он подчеркнул, что аэропорт и дальше намерен создавать комфортные условия для пассажиров, в том числе для семей с детьми.

«Мы прорабатываем вопрос приобретения детских колясок для вылетающих пассажиров, чтобы они могли с удобством перемещаться по терминалу, сдав коляску ребенка при регистрации на рейс», — сказал Дяйкин.

Для того, чтобы воспользоваться парковкой бесплатно, нужно заранее написать письмо на электронный адрес parking@gelaero.ru и указать дату и сроки стоянки. В ответном письме оператор ответит, имеются ли в наличии свободные места и направит дополнительные сведения и правила об оказании данной услуги.

Вторая туристическая артерия: губернатор о важности открытия аэропорта в Геленджике

Аэропорт Геленджика открылся в мае 2010 года. В феврале 2019-го на Российский инвестиционный форум в Сочи подписали документ о его развитии — проект предусматривал строительство нового современного терминала для улучшения транспортной доступности города и сервиса для пассажиров и авиакомпаний.

Объем частных инвестиций составил около шести миллиардов рублей. Основными инвесторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ» и ВТБ. Новый терминал построили всего за 18 месяцев — это редкий срок для объектов с такой сложной инфраструктурой.

