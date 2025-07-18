Вторая туристическая артерия: губернатор о важности открытия аэропорта в Геленджике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Он уточнил, что сейчас на Кубани отдыхают почти 400 тысяч россиян.

Открытие аэропорта в Геленджике является важным событием в связи с большим туристическим потоком на курорты Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«В аэропорту Геленджика успешно приземлился первый самолет из Москвы. Встретили его пассажиров. Многие отметили комфорт перелета. Теперь в Краснодарском крае работают две воздушные гавани. Для курортного региона с таким огромным турпотоком это очень важно», — поделился он.

Он уточнил, что сейчас на Кубани отдыхают почти 400 тысяч россиян. При этом данные не включают туристов, которые приезжают на однодневные экскурсии.

Авиакомпания «Аэрофлот» днем 18 июля осуществила первый за три года полет из столицы России в южный город на самолете, который был раскрашен под гжель. Посадку воздушное судно осуществило в новейшем здании, где гостей Геленджика встретил футуристичный интерьер. Это первый самолет, который прибыл в новую воздушную гавань.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в аэропорту Геленджика регистрируются первые пассажиры на рейс в Москву.