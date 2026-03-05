Собянин рассказал о знаковых объектах, отреставрированных в Москве

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Так, сегодня ведутся работы в усадьбах Останкино и Кузьминки, палатах Аверкия Кириллова и Богоявленском кафедральном соборе.

За последние 15 лет столичные реставраторы привели в порядок около 2,5 тысячи памятников старины. До 2030 года планируется восстановить еще 700 объектов архитектуры, примерно 500 из них сегодня находится в работе. О некоторых крупных объектах реставрации Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«5 марта — знаковая дата для всех, кто по работе или зову сердца связан со сбережением великого культурного наследия России. В этот день в 1994 году впервые были утверждены требования к специальности „реставрация и реконструкция архитектурного наследия“. С тех пор его отмечают как неофициальный праздник — День реставратора. Москва ценит труд мастеров этой профессии особенно высоко», — отметил Сергей Собянин.

Сегодня специалисты продолжают многолетнюю работу по реставрации уникального деревянного дворца конца XVIII века — усадьбы Останкино. Правый флигель — Египетский павильон — восстановлен, работы начались в Итальянском павильоне. Это самая нарядная часть усадьбы с большим количеством зеркал, золоченых панно, лепных порталов и мраморных скульптур.

Работы выполняют по историческим технологиям XVIII века. Например, сейчас реставраторы восстанавливают уникальные бумажные обои 1790‑х годов, напечатанные во Франции. Для этого их сняли со стен. Специалисты послойно очищают обои от 200-летних загрязнений, восстанавливают яркий, красочный рисунок и укрепляют их хрупкую структуру. После завершения работ обои снова украсят залы дворца.