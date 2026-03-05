Односторонняя война: как Запад демонизирует Иран и молчит об убийстве детей

Фото, видео: 5-tv.ru

Ближневосточное обострение ближе, чем кажется. Каждый европеец уже начинает чувствовать его на себе.

Кадры с задержанием американского военного США, которому фактически затыкают рот, вряд ли покажут в эфире на Западе. В государственных СМИ совершенно другая риторика. Там развернута агрессивная кампания по демонизации Ирана. Напали на него США и Израиль. А вот агрессором пытаются выставить только Исламскую Республику. Никаких новостей о сотнях погибших детей и мирных жителей. Тем временем, Штаты продолжают стягивать силы на Ближний Восток. О том, как хотят выдать желаемое за действительное, разгоняя маховик пропаганды, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Если демонизация, то только Ирана. «Режим аятолл» как единственный в этом конфликте агрессор.

— Иранский режим шатается. Однако за годы он создал сети «спящих» ячеек».

Обо всем остальном в мейнстримном эфире — оглушительная тишина. А может, и сознательное замалчивание.

— Слышали ли вы об ударе по иранской школе, где погибли более 170 человек?

— Нет, я об этом не слышал.

Шокирующие кадры с вырытыми детскими могилами. Удар по начальной школе для девочек. В любом другом случае это сразу же окрестили бы геноцидом. А тут — не видели, значит, не было.

«Ни одно независимое СМИ не смогло попасть на место происшествия. Связь отключена», — констатирует ведущий французского телеканала.

Вся официальная реакция свелась, как обычно, к «глубокой озабоченности» в ЮНИСЕФ и ООН.

«Это уже похоже на разновидность психопатии — потому что людей убивают сознательно. Более 150 девочек-школьниц погибли под израильской бомбардировкой — и об этом словно не принято говорить», — заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Информационный пузырь, который, видимо, должен создать ощущение, что угроза исходит только из Тегерана. А все остальные не нападают, а обороняются. У Макрона и его PR-батальонов очередная военная горячка — обставил себя картами боевых действий, оловянные солдатики на столе. Война против Ирана незаконная, но правильная.

«США и Израиль решили начать военные операции. Они были проведены вне рамок международного права, что мы не можем одобрить. Но история никогда не оплакивает палачей своего народа, и никто из них не будет оплакан», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Испанский премьер решил напомнить: ничем хорошим вторжения на Ближний Восток для самого Запада еще не заканчивались.

«Двадцать три года назад США втянули нас в войну на Ближнем Востоке под предлогом уничтожения оружия массового поражения. На деле это обернулось хаосом», — напомнил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Не потому ли изначально ни Лондон, ни Мадрид не хотели предоставлять свои военные базы для американцев? И вот Дональд Трамп уже по собственным союзникам бьет без разбора.

«Некоторые европейские страны, например Испания, просто ужасны. На самом деле я сказал Скотту прекратить все дела с Испанией», — заявил президент США Дональд Трамп.

И приехавший в Белый дом канцлер Германии под горячую руку тут же попал.

«Как мы будем обращаться с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», — добавил Трамп.

Но когда вторжение американское — ни у кого не должно быть возражений. И, пожалуй, единственное, что не утаивают в СМИ, — взрывной рост цен на газ и нефтяной шок.

«Вот и по состоянию на середину дня цены за литр бензина и дизеля смело можно округлять до двух евро. И это не предел — меняются в реальном времени», — констатирует корреспондент.

В конечном счете ближневосточное обострение ближе, чем кажется. Каждый европеец уже начинает чувствовать его на себе.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.