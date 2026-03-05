Два брака, пластика и клиническая смерть: главные испытания актрисы Елены Яковлевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Звезда фильма «Интердевочка» отмечает свое 65-летие. Она по-прежнему много снимается и играет отнюдь не бабушек, а сильных и страстных женщин, которые так нуждаются в любви.

Актриса Елена Яковлева сегодня, 5 марта, отмечает свой 65-й день рождения. Звезда «Интердевочки», сериалов «Каменская» и «Склифосовский» по-прежнему остается востребованной в профессии и играет отнюдь не бабушек, а сильных и страстных женщин, которые так нуждаются в любви, но не всегда ее находят.

Между тем, сама знаменитость уже более 30 лет счастлива в браке со своим вторым мужем и коллегой по театру «Современник» Валерием Шальных.

На момент знакомства оба они были несвободны — Яковлева еще была женой бывшего однокурсника из ГИТИСа Сергея Юлкина, а Шальных состоял в официальном браке со второй супругой Натальей, которая работала в театре, где служил муж, бухгалтером.

Как рассказывал актер, бурный роман вспыхнул во время очередных гастролей, и вскоре они приняли решение жить вместе. Однако регистрировать отношения не спешили. Свадьбу сыграли только спустя несколько лет.

Когда у пары родился сын Денис, Яковлева как раз находилась на пике славы. Она много снималась, поэтому все заботы о малыше взял на себя муж — спокойно, уверенно и без тени упрека в том, что жена стала успешнее в профессии, чем он.

Актриса не раз признавалась — именно муж стал ей опорой и поддержкой в самый трудный период жизни. Однажды знаменитость резко почувствовала себя плохо прямо на сцене во время спектакля. Экстренно вызвали скорую помощь, и артистку доставили в больницу. Как оказалось, у нее была скрытая язва желудка, о чем она даже не подозревала.

Медики приняли решение оперировать, но в процессе случилось страшное — внезапно у актрисы произошла остановка сердца. Врачи буквально вернули ее «с того света», но звезда до сих пор вспоминает, как словно летела по длинному тоннелю, в конце которого был виден слабый свет.

«Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — рассказывала знаменитость.

Несмотря на такой печальный опыт медицинского вмешательства, Яковлева не побоялась впоследствии вновь лечь под нож. По словам актрисы, пришлось немного подкорректировать признаки старения, которые грозно заявили о себе ближе к 40-летию.

Звезда отечественного кино без лишнего стеснения признается, что регулярно делает уколы красоты, а также прибегала к круговой подтяжке лица и блефаропластике нижних век.

Конечно, фанаты нередко находят повод, чтобы покритиковать знаменитость за новые морщинки, но актриса на это не обращает никакого внимания — родной человек рядом принимает ее такой, какая она есть, а нападки хейтеров она просто напросто не читает, ведь у нее даже нет аккаунтов в соцсетях.

