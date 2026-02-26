«Я сирота»: самые трудные страницы в жизни звезды «Каменской» Елены Яковлевой

Фото: Елена Никитченко/ТАСС

Ночевки на вокзале, творческий кризис, клиническая смерть и потеря родителей. Через что пришлось пройти артистке?

Эту актрису невозможно не узнать по голосу — чуть хриплому, с неповторимой интонацией. Елена Яковлева редко дает интервью, но когда говорит, в ее словах нет ни капли пафоса, только честность, самоирония и та самая глубина, которая делает ее одной из самых любимых актрис нескольких поколений.

О детстве звезды «Каменской», о ночевках на вокзале при поступлении в театральный, об «Интердевочке», уходе из «Современника», сыне и его татуировках, а также о муже и возрасте — в материале 5-tv.ru.

Как снимали постельные сцены с Еленой Яковлевой

Кадр из фильма «Интердевочка», режиссер Петр Тодоровский, 1989 г.

Елена Яковлева родилась в семье военного, и детство ее прошло в постоянных переездах: Германия, Сибирь, Нижний Новгород, Харьков.

«Папу отправляют из Германии в Сибирь. Мама так весело все время контейнеры собирала, и мы понимали, что какая-то новая жизнь», — рассказала актриса.

Она признается, что воспринимала это как игру. Уже в детском возрасте Елена представляла себе актрисой, обычную жизнь она воспринимала как постановку, где она главная героиня.

«Каждый раз, начиная с какой-то новой страницы, ты играешь новую роль. И в бараке замечательно, а потом ты приходишь после командировки в Германию в школу в Нижнем — у тебя белый меховой воротничок, ботиночки… На тебя сразу все смотрят. И это ты играешь совершенно другую роль. Я так все время делала. Я все время играла и доигралась», — поделилась артистка.

В Москву она приехала одна, и поступление в ГИТИС вышло фееричным. Яковлева читала отрывок из «Воскресения» — сцену, где Катюша Маслова падает на колени.

«Я где стояла, там и рухнула. Прямо под стол комиссии», — делится знаменитость.

По словам актрисы, она нарадоваться не могла тому, что поступила в престижный театральный институт. Она стерла почти до дыр свой студенческий билет, потому что открывала его постоянно, чтобы прочитать содержимое.

Первая картина в карьере Елены Яковлевой — «Двое под одним зонтом» — была сразу с мэтрами: Иннокентий Смоктуновский, Ивар Калныньш, Кирилл Сафонова.

«Иннокентий Михайлович (Смоктуновский — Прим. ред) был до такой степени простым человеком. Никакого снобизма, хотя, казалось бы, куда больше? Когда я волновалась, он сказал: „Не волнуйтесь, деточка, я помогу, если что“. И помогал. Это было невероятное счастье», — вспоминает она в интервью Надежде Стрелец.

«Интердевочка» стала настоящей сенсацией в Советском Союзе — 40 миллионов зрителей, очереди в кинотеатры, титул «секс-символа СССР». Но сама Яковлева вспоминает съемки с улыбкой, особенно постельную сцену с японцем.

«Ее просто не было. Петр Ефимович (кинорежиссер Петр Ефимович Тодоровский — Прим. ред.) сказал: „Лена, надо двигаться и изображать то, что сейчас молодые актрисы в последних сценах изображают“. Я сказала: „Не буду, мне стыдно“. Со съемочной площадки всех выгнали, под ножку дивана подложили кирпич, я легла — и ничего не делала. А Тодоровский за кадром дергал меня за ноги. Без конфликтов, без скандалов», — делится она.

Климова до сих пор с теплотой говорит о режиссере. Артистка восхваляет создателя фильма, называя его буквально «космическим». С ним она могла показать разные стороны своего характера: и миловидную красавицу, и буйную хулиганку.

После окончания ГИТИСа студентку взяли в «Современник». Художественный совет театра единогласно утвердил ее в труппу, что бывает крайне редко.

Семь лет без ролей

www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Но через некоторое время пребывания в «Современнике» началось охлаждение. Семь лет Яковлевой не давали ни одной новой роли.

«Я думала: ну, додумаются как-нибудь», — прокомментировала ситуацию Яковлева.

Но не додумались. Когда она пришла к Галине Борисовне Волчек — худруку «Современника» — с заявлением об уходе, та спросила: «А что тебя не устраивает?»

Яковлева ответила: «Семь лет нет ни одной премьеры. Значит, я не нужна». Волчек была удивлена: почему раньше не пришла, не поговорила?

«Я не умею. Я знаю, что к ней ходили многие, делились личным. А я не умею», — призналась актриса.

Уход из театра в июне 2011-го стал драмой для звезды, который дался ей отнюдь не просто. Конечно же, переживания сказались и на здоровье артистки.

«На нервной почве у меня пропал голос. Это был какой-то этап, который надо было пройти. Я понимала: если не уйду, просто закисну», — пояснила она.

Яковлева про Дмитрия Нагиева

Матыцин Валерий/ТАСС

Также долгое время ходили слухи, что у Яковлевой непростые отношения с коллегой по цеху Дмитрием Нагиевым. В интервью Яковлева призналась, что конфликты и споры были. И не раз. Но, вопреки домыслам, никакой вражды между ними не существовало.

Более того, Елена раскрыла карты: оказывается, слух о том, что они друг друга терпеть не могут, был запущен по инициативе самого Нагиева. По словам актрисы, это был чистой воды пиар-ход, чтобы подогреть интерес к сериалу «Каменская».

На самом же деле на площадке царила атмосфера дружеских подколов и легкого хулиганства. Яковлева, например, любила подшутить над коллегой, называя его не иначе как «артистом цирка» — намек на фирменную нагиевскую манеру кривляться и приковывать к себе внимание.

Дмитрий, в свою очередь, не оставался в долгу. По словам актрисы, это были не просто рабочие отношения, а настоящее творческое содружество, где каждый мог позволить себе лишнего, но исключительно ради общего дела.

«Боль отпускает другую»: Яковлева о сыне

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Денис, сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных, с детства столкнулся с изнанкой маминой славы.

Казалось бы, что прославленная родительница — только счастье для домочадцев и гарантия безбедного будущего или вовсе «готовая дорога» к карьерному Олимпу. Однако жизнь не так проста.

Будучи маленьким мальчиком, Денис свято верил, что все люди всегда здороваются друг с другом и улыбаются, даже если не знакомы. Правда, в такие моменты он держал маму за руку и приветствовали ее.

Каково же было ему, когда без звездной матери никто на него даже не посмотрел. Точнее, сын актрисы с тяжестью смирился со своей судьбой.

«Когда мы гуляли, все здоровались, улыбались. Он думал, что так живет вся страна. А когда меня нет, никто не улыбается. Он не понимал почему», — отметила Елена.

Однажды в зоопарке поклонники стали фотографироваться с Яковлевой, оттеснив восьмилетнего ребенка.

«Мы выходим, он говорит: «Люди будут (вспоминать поход в зоопарк по фотографиям. — Прим. ред.): я и жираф, я и слон, я и Яковлева», — со смехом вспомнила артистка.

Позже, в подростковом возрасте, Денис начал делать татуировки по всему телу. Яковлева переживала, так как многие располагались прям на лице, а их сведение лазером было очень болезненным. Через время актриса поняла, что таким образом сын справлялся со стрессом.

«Вместо того чтобы разобраться с проблемой, он идет в салон и набивает. Там больно, и эта боль отпускает другую», — объяснила Яковлева.

Правда, чем точно может похвастаться Елена, так это отношениями с сыном. Хоть он и живет отдельно, но ежедневно звонит или пишет маме, говорит: «Люблю тебя, мама».

«Это редко какая мама может этим похвастаться», — улыбнулась актриса.

Мужья и аборт Елены Яковлевой

Елена Яковлева и ее муж Валерий Шальных. Микляев Сергей/ТАСС

Елена Яковлева могла бы стать мамой дважды, если бы не решение, принятое в юности. Все началось с первого брака — актриса вышла замуж за своего однокурсника Сергея Юлина. Признавалась позже: погналась за подругами, которые одна за другой надевали фату, вот и решила не отставать. Однако через полгода семейная жизнь рассыпалась в прах.

Юлин спустя годы неохотно, но все же приоткрыл завесу тайны над их недолгим браком. По его словам, Яковлева тогда забеременела. И случилось это в самый неподходящий момент — она репетировала дипломный спектакль, и ее мучил дикий токсикоз.

Молодые супруги долго думали, как быть. Она с детства мечтала об актерской карьере, и Сергей понимал, что ребенок перечеркнет все. Мужчина не стал настаивать или уговаривать. Артистка прервала беременность.

А дальше — словно сценарий для мелодрамы. Яковлева устроилась в «Современник» и там встретила актера Валерия Шальных. Не пряталась, не врала, просто сказала мужу, что полюбила другого, а Юлин, видя ее решимость, и не стал держать.

Клиническая смерть

В 2014 году актриса поделилась в интервью историей о клинической смерти. Во время спектакля ей внезапно стало плохо, и скорую помощь вызвали сразу после выступления. В

рачи диагностировали у Яковлевой скрытую язву желудка и приняли решение провести срочную операцию под наркозом. Однако что-то пошло не так: сердце артистки остановилось, и медикам пришлось буквально возвращать ее к жизни.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — вспоминала пережитое звезда.

«У меня мало времени»: Яковлева о возрасте

© РИА Новости/Евгения Новоженина

Яковлева не скрывает, что прибегает к косметологии и пластике. Она не понимает осуждения, ведь это, по сути, настоящий подарок — превратить себя в ту самую молодую девушку.

«Зачем скрывать? Если есть возможность, почему не использовать? Я 100% уверена: с возрастом бороться нельзя, все равно не победишь. Но чуть-чуть поддерживать состояние, если можно, — хорошо. Другое дело, что у меня мало времени. Раз в месяц, если есть три свободных дня, могу сделать какую-то процедуру. Но с красной мордой сидеть потом не очень», — поделилась она.

По ее мнению, негативно к косметологическим вмешательствам относятся те, кто попросту не может себе это позволить.

«Медицина пришла к этому, грех не пользоваться», — уверена Яковлева.

«Никакой эстетики»: Яковлева о театрах

www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

По словам артистки, раньше репертуар в ведущих московских театрах был солиднее, чем сейчас.

«В любом театре были режиссеры и мощнейший кулак звезд, который никогда не опустит спектакль ниже плинтуса. А сейчас назовите пять театров, которые безукоризненны, столпы? Есть хорошие спектакли, есть хорошие режиссеры, но чтобы весь репертуар — такого нет», — ностальгирует артистка.

Актрису раздражают микрофоны в драматических театрах и сцены с «обнаженными телами».

«Я была на (спектакле. — Прим. ред.), где актеры разделись догола. Рядом со мной сидел критик, я с ним поменялась местами, чтобы ему удобнее было, а потом на сцену выбежал голый актер и встал прямо перед ним. Вертелся, матерился — никакой эстетики. Зачем заставлять зал мучиться?» — пожаловалась Яковлева.

«Я сирота»: Яковлева о родителях

© РИА Новости/Владимир Федоренко

Родители Яковлевой умерли с разницей в год — сначала мама, потом отец. Однако с папой она так и не смогла попрощаться.

Когда началась спецоперация по защите Донбасса, родители артистки решили остаться в Харькове, и видеться с дочерью стало сложнее — ей был запрещен въезд на территорию страны.

«Я была невъездная на Украину, но мне прислали извещение. Я три года не имела права въезжать, но я все равно поехала, прошла через границу. Они мне дали какой-то срок времени, я сейчас не помню, чтобы я вернулась. Похоронила и вернулась», — поделилась она.

На обратном пути Яковлеву задержали на границе до поздней ночи — по ее мнению, с целью поиздеваться. Когда наконец отпустили, поставили в паспорте новую печать — о запрете на въезд на пять лет. Тогда она подумала: если что-то вдруг случится с отцом, никто не удержит ее, все равно прорвется. Но ошибалась.

«Это для меня боль, наверное, которая теперь уже не пройдет никогда», — призналась актриса.

Как отметила Яковлева, дом ее родителей в Харькове цел, и в нем осталось нечто очень ценное. Артистка мечтает однажды побывать в этом доме и забрать фотоархив своей семьи.

Отец звезды всю жизнь увлекался фотографией, сам проявлял пленки и печатал снимки. За годы набралось много кадров, которые Яковлева хочет вернуть — больше ни на что не претендует.

Актриса долго не могла принять смерть матери. Прошло немало времени, прежде чем она взглянула на фото родительницы и позволила себе выплакаться вволю. И стало немного легче.

Но в случае с отцом возможности прикоснуться к своему горю и прожить его не было. Временами артистку пронзает мысль — она теперь сирота.

«Когда ты уже в таком взрослом состоянии вдруг становишься сиротой, это как-то совсем по-другому. Маленькому ребенку — одно, а вот когда взрослый человек, он понимает, что ты следующий», — заключила Яковлева со слезами на глазах.