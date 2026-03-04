Собянин: московский парк такси и каршеринга продолжит обновляться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сегодня такси и каршеринг — это неотъемлемая часть транспортной системы города.

Такси и каршеринг продолжают укреплять позиции в транспортной системе столицы. В прошлом году в будни фиксировали до 1,75 млн поездок на такси, а автомобили каршеринга арендовали в среднем более 148 тысяч раз в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Москва первой в России в 2021 году запустила систему «Аналитика работы такси», которая позволяет отстранять от заказов водителей с нарушениями. В 2024 году город также первым ввел обязательную аттестацию таксистов — сейчас ее прошли все действующие водители. С 2021 года аварийность с участием такси снизилась на 15,3%, только за прошлый год показатель уменьшился на 7,2%.

Одновременно растет спрос на прокатные велосипеды и самокаты. В 85% случаев их используют для повседневных поездок — до работы, учебы, парков или торговых центров. В 2025 году число ежедневных поездок на самокатах достигло 330 тысяч, а велопрокатом за прошлый год воспользовались 370 тысяч человек.

Для повышения безопасности в 2025 году ввели дополнительные меры: обязательную верификацию через Mos ID, крупные номерные знаки для фиксации нарушений, а также более 70 новых зон с ограничением скорости от 5 до 20 км/ч. Всего в городе действует 420 таких зон.

В результате количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности сократилось на 57%, а число аварий с участием детей — на 72%.

