Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока

Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

МЧС и МИД занимаются этим вопросом.

Президент Владимир Путин Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству иностранных дел поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Я соответствующие команды (по вывозу российских туристов — Прим. ред.) раздал уже МЧС, МИД и так далее», — сказал российский лидер.

Российский лидер также попросил доложить ему о том, как проходит вывоз российских туристов, после чего с докладом выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Эскалация на Ближнем Востоке

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Боевые действия вышли далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал жестко пресекать русофобию и ксенофобию.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.