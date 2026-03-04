Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана

Хегсет: военная операция против Ирана может продлиться несколько недель

Фото: www.globallookpress.com/Tech. Sgt. Sarah M. McClanahan

Министр войны Пит Хегсет рассказал о преимуществе Штатов в этом противостоянии.

Военная операция против Ирана может продлиться несколько недель, но США задают ей ритм. Об этом заявил министр войны Пит Хегсет в ходе брифинга.

«Мы не говорим о четырех неделях, но это может быть и шесть, и восемь, и три. В конечном итоге, мы задаем темп и ритм. Противник находится в неустойчивом положении, поэтому мы будем держать его в таком же состоянии», — сказал он.

Хегсет отметил, что американцы укрепляют свою защиту, а наступательные возможности Ирана снижаются. США располагают огромным запасом боеприпасов, которых насчитывается десятки тысяч. В частности, американцы намерены использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

