«Иран не продержится дольше нас»: Хегсет опроверг слухи о слабости США

Вашингтон предпримет как наступательные, так и оборонительные действия в военном конфликте.

США обладают достаточными ресурсами для долгого противостояния с Ираном. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.

«Иран не сможет продержаться дольше нас. Мы будем обеспечивать, используя как наступательные, так и оборонительные действия, чтобы задать тон и темп этой борьбы. Вот почему появляются истории и спекуляции на разные темы, которые пытаются создать видимость того, что наши возможности ограничены», — сказал он.

Министр также ответил на появившиеся сообщения о том, что военные возможности США якобы на пределе. Он назвал это попыткой создать «ложную видимость» того, что ресурсы Америки ограничены. По мнению Хегсета, подобные истории — это спекуляции, не имеющие ничего общего с реальностью. Армия готова действовать в полную силу.

Военный конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 28 февраля. США и Израиля нанесли удары по Ирану. В результате погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ Тегеран запустил операцию «Правдивое обещание», ударив по израильским территориям и американским военным базам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными. Ее члены заявили, что международные правила не должны меняться в зависимости от того, какая страна их применяет.

