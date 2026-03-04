Паническая атака: война на Ближнем Востоке все сильнее раскалывает Европу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sha Dati; 5-tv.ru

США тем временем отчитывают в ЕС всех тех, кто не хочет участвовать в ударах по Ирану.

Нефтяная паническая атака сегодня накрыла всю Европу: отрикошетила военная операция Трампа против Ирана. Вдобавок экономический конфликт с восточным соседом.

Словакия расторгла соглашение с Украиной об аварийных поставках электроэнергии в ответ на действия киевского режима, те фактически заблокировали с конца января прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». А Венгрия уже собирается создать специальную комиссию по расследованию диверсии. Но европейским тяжеловесам сейчас не до Украины — не поссориться бы с Вашингтоном окончательно. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

Кадры из европейских столиц — как рентгеновский снимок западного разлома.

В Берлине обнесли забором не только израильские учреждения и синагоги — дипмиссия Ирана под такой же усиленной и круглосуточной полицейской охраной. Все потому, что одни скачут от счастья, празднуя ликвидацию верховной власти в Тегеране. Другие на тех же улицах оплакивают сотни погибших мирных граждан и массовые убийства детей.

Сами лидера Евросоюза так до сих пор не определились, как же все это называть. Про удар по начальной школе для девочек — только «глубокая озабоченность» UNICEF. И такая же вялая попытка призвать к ответу израильского постпреда в ООН.

«У меня нет точной информации, но могу сказать одно: мы сожалеем о гибели любых мирных жителей и молимся за народ Ирана», — заявил посол Израиля в ООН Дани Данон.

«Это уже похоже на разновидность психопатии — потому что людей убивают сознательно», — сказал американский экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Глава итальянского правительства хоронит и международное право, и порядок.

«Соединенные Штаты вместе с Израилем приняли решение о нанесении ударов без участия европейских партнеров», — констатирует Джорджия Мелони.

После этого на трибуну поднимается испанский премьер и произносит всего два слова, перечеркивающие иллюзии Марка Рютте.

«Позиция правительства Испании в этой ситуации пряма и последовательна. Нет войне», — заявляет Педро Санчес.

Больше всего они боятся даже не угроз Тегерана, а собственного мусульманского электората. Кир Стармер на рамадановском мероприятии в Вестминстере вынужден вслух проговаривать: нет-нет, это не мы бомбим.

«Что касается Ирана, хочу ясно заявить: Великобритания не участвовала в наступательных ударах США и Израиля», — подчеркивает премьер-министр Великобритании.

Лондон изначально не дал американцам использовать британские базы для наступательных ударов, затем — только в оборонительных целях. Из Мадрида тоже попросили не втягивать испанцев в это. И вот уже сам Вашингтон наносит удар возмездия по своим же союзникам: публично отчитывает Стармера, грозит Испании тарифной дубиной.

«Некоторые европейские страны, например, Испания, просто ужасные. Я сказал Скотту прекратить все дела с Испанией», — заявляет президент США Дональд Трамп.

В присутствии еще одного европейца — Фридриха Мерца, который тоже попался под горячую руку. Публичная порка в Белом доме отныне не просто фигуральное выражение.

«Поведение Мерца меня поистине возмутило. Он пресмыкается перед Дональдом Трампом», — возмущается доктор экономических наук, лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт.

Но когда вторжение американское — никаких возражений. Даже если оно уже перебросилось на европейский континент: взрывной рост цен на газ и нефтяной шок на примере одной берлинской заправки. Понедельник — еще 1,8 евро, вторник — почти 1,9. В среду — новый рекорд.

«Сегодня, в среду, цены за литр дизеля и бензина можно смело округлять до двух евро. И это не предел, меняется в реальном времени», — констатирует корреспондент.

Франция под предлогом защиты танкеров и в целом энергобезопасности направляет целый авианосец «Шарль де Голль». Но, кажется, у Макрона опять именно театр военных действий. На столе — характерные детали: оловянные солдатики и книжка про глубокий внутренний поиск.

«Моя ответственность — действовать, чтобы защитить нашу страну и отстаивать национальные интересы», — заявляет Эммануэль Макрон.

Тегеран формулирует предельно ясно: любое европейское вмешательство, даже под вывеской «оборонительного», будет считаться актом войны и законной целью.

